Liste Geri Güncel Başkan Atay Sel Felaketinin Yaralarını Sarıyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastırarak afete neden olan yağmur sonrası sel felaketinden etkilenen Efeler ilçesine bağlı; Aşağıkayacık, Ortakayacık, Yukarıkayacık, Balıkköy, Musluca, Terziler, Zeytinköy, Konuklu ve Umurlu Mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla mağduriyetin önüne geçiyor.

Efeler Belediyesi ekipleri sel sonrası kepçe, greyder gibi ihtiyaç duyulan tüm araç ve gereçlerle selden etkilenen mahallelerde çalışmalar gerçekleştiriyor. Halen devam eden çalışmalarla yaylalarda mahsur kalan vatandaşların ulaşımı için yol açma, temizleme işleri büyük bir hız ve titizlikle gerçekleştiriliyor. Vatandaşların sürüklenen araçları da Efeler Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Ayrıca Efeler Belediyesi birim amirleri Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla dün gece (20 Haziran) sel felaketinin yaşandığı mahallelere giderek, vatandaşlara destek oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, sel felaketini yaşayan mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Efeler Belediyemiz tüm personeli ve araçları ile afetin yaşandığı saatten itibaren mahallelerimizde gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Yaraları çok kısa zaman içinde sarıp, çalışmalarımızla afet bölgesinde hayatı, en kısa sürede normal akışına çevirmeyi amaçlıyoruz. " dedi.