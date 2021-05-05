Efeler Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ödüllü yarışma düzenliyor - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi kapsamında, ödüllü şiir, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleniyor.

Öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla yarışmaların bilgisayar ve tablet ödüllü olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sıfır Atık Projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik resim ve şiir, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendiğini duyurdu.

Öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında resim, şiir veya kompozisyon dallarında 21 Mayıs tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Tam kapanma dönemi nedeniyle başvurular alanlarına göre, sifiratikresim@efeler.bel.tr, sifiratikkompozisyon@efeler.bel.tr, sifiratiksiir@efeler.bel.tr adreslerinden 17 Mayıs'a kadar online olarak yapılabilecek. 50 adet bilgisayar ve tablet ödüllerinin yanı sıra dereceye girenlere başarı belgesi ve tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek. Yarışmalarla ilgili detaylı bilgi ve şartnameye, Efeler Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.efeler.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sonuçlar 1 Haziran 2021 tarihinde basın duyurusu ile kamuoyuna açıklanacak. Ödül töreninin ise 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanıyor.

Jüri üyelerinin, Efeler Belediyesi Sanat Yönetmeni, Dramaturg-Yazar Serkan Fırtına, Aydın ADÜ Eğitim Fak. Resim İş Öğretmenliği Böl. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Demir, Ressam Burak Erim, Eğitimci Şair Yazar Mustafa Ünver, Eğitimci Yazar Şahin Yıldırım'dan oluşan söz konusu yarışmalarla ilgili konuşan Başkan Atay, "Daha temiz bir Efeler ilçesi oluşturmak adına, çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve edebiyat yoluyla düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanımak ve kamuoyunda çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN