Efeler Belediyesi Şoförleri Çamurdan Kurtardı

Efeler Belediyesi Tepecik Birlik şoförlerinin yol sorununu çözdü.

Efeler Belediyesi Tepecik Birlik şoförlerinin yol sorununu çözdü. Başkan Özakcan'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyleyen şoförler Özakcan'a tam destek sözü verdi.



Efeler Belediyesi ilçe halkının daha modern bir şehirde yaşaması için başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor. Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Birlik durağında bozulan zemin Efeler Belediyesi tarafından düzeltildi. Kış aylarında yağan yağmurla su biriken ve çamur olan zemine mıcır serildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalar sonunda durak yeni görüntüsüne kavuştu.



Şoförlerle çay içerek sohbet eden Başkan Özakcan, "Bizler bu makamlara bazıları gibi korku salıp, sorun oluşturmak için değil sorun çözmek gönüllere girmek için oturduk. Görev süremiz içerisinde de tüm halkımızla aramızda gönül köprüleri kurduk. Halkımızın abisi olduk. Şoför kardeşlerimiz taleplerini yerine getirdik. Yazın tozdan kışın çamurdan kurtuldular. Sorunları halkımızla birlikte el ele vererek ortadan kaldıracağız. Kapımız her zaman herkese açık" dedi.



Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden Tepecik Birlik şoförleri, "Durağımız çok kötü durumdaydı. Çamurun içerinde kalıyorduk, araçlarımız zorlanıyordu. Sağ olsun başkanımız bizi kırmayarak düzenlemeler yaptı. Kendisi herkes tarafından çok sevilen bir insan. Zaman zaman bizleri ziyaret ederek hal hatır soruyor, çayımızı içiyor. Allah başımızdan eksik etmesin, yolunu açık etsin. Kendisinin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandılar. - AYDIN

