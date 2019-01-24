Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi Şoförleri Çamurdan Kurtardı

Efeler Belediyesi Şoförleri Çamurdan Kurtardı

1 saat önce

Efeler Belediyesi şoförleri çamurdan kurtardı Şoförlerin yol sorununu Efeler Belediyesi çözdüAYDIN - Efeler Belediyesi Tepecik Birlik şoförlerinin yol sorununu çözdü.

Efeler Belediyesi şoförleri çamurdan kurtardı
Şoförlerin yol sorununu Efeler Belediyesi çözdü

AYDIN - Efeler Belediyesi Tepecik Birlik şoförlerinin yol sorununu çözdü. Başkan Özakcan'ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu söyleyen şoförler Özakcan'a tam destek sözü verdi.
Efeler Belediyesi ilçe halkının daha modern bir şehirde yaşaması için başlattığı yol çalışmalarını sürdürüyor. Tepecik Mahallesi'ndeki Tepecik Birlik durağında bozulan zemin Efeler Belediyesi tarafından düzeltildi. Kış aylarında yağan yağmurla su biriken ve çamur olan zemine mıcır serildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan nezaretinde gerçekleştirilen çalışmalar sonunda durak yeni görüntüsüne kavuştu.
Şoförlerle çay içerek sohbet eden Başkan Özakcan, "Bizler bu makamlara bazıları gibi korku salıp, sorun oluşturmak için değil sorun çözmek gönüllere girmek için oturduk. Görev süremiz içerisinde de tüm halkımızla aramızda gönül köprüleri kurduk. Halkımızın abisi olduk. Şoför kardeşlerimiz taleplerini yerine getirdik. Yazın tozdan kışın çamurdan kurtuldular. Sorunları halkımızla birlikte el ele vererek ortadan kaldıracağız. Kapımız her zaman herkese açık" dedi.
Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden Tepecik Birlik şoförleri, "Durağımız çok kötü durumdaydı. Çamurun içerinde kalıyorduk, araçlarımız zorlanıyordu. Sağ olsun başkanımız bizi kırmayarak düzenlemeler yaptı. Kendisi herkes tarafından çok sevilen bir insan. Zaman zaman bizleri ziyaret ederek hal hatır soruyor, çayımızı içiyor. Allah başımızdan eksik etmesin, yolunu açık etsin. Kendisinin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:47 Kaynak: İHA

Tepecik, Efeler, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt

Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:10:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi Şoförleri Çamurdan Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]