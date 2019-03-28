Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi Thm Korosu Mest Etti

Efeler Belediyesi Thm Korosu Mest Etti

1 saat önce

Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Efeler Belediyesi Thm Korosu Mest Etti, System.String[]
Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen konserde Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Koronun ve konuk sanatçı Didem Fadik'in seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar konser sonunda Fadik ve koroyu uzun süre alkışladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın da katıldığı konser sonunda konuşan Başkan Özakcan, "Efeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızı güzel sanatların her dalı ile buluşturmak için birçok etkinliğe imza attık. Bunlardan bir tanesi de Türk Halk Müziği ve Sanat Müziği Koroları oldu. Koromuz bugün de bizlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Hepsinin ağzına, yüreğine sağlık. Önümüzdeki dönemde de bu tür kültür sanat faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Didem Fadik ve Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu'na konsere olan katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Efeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesi Thm Korosu Mest Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]