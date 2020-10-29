Efeler Belediyesi yeşil alana zarar veren çalışmayı durdurdu - Son Dakika

Aydın'da Efeler Belediyesi, Devlet Demiryolları adına çalışan bir taşeron şirketin faaliyetini, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bisiklet yolu üzerinde tahribata sebep olduğu gerekçesi ile durdurdu.

Efeler Belediyesi Zabıta ekiplerince durdurulan çalışma ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediyesi, "Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentteki ulaşıma alternatif bir çözüm önerisi olarak sunduğu bisiklet yolu, sorumsuzca gerçekleştirilen bir çalışma ile zarar gördü. TCDD'nin yapım işini üstlenen taşeron firmanın iş makinası, Mimar Sinan Mahallesi'nden başlayarak tren yolu boyunca uzanan bisiklet yolunu kapatıp alanda çalışma yaptı. Tren yolundan geçirilecek elektrik kablosu için bisiklet yoluna çıkan yüzlerce kiloluk araç, ağırlığı ile hem yolun zeminine hem de yol kenarındaki yeşillik alana zarar verdi. İhbar üzerine saat 11.30'da izinsiz çalışmanın yapıldığı alana giden Efeler Zabıtası, tespit tutanağı tutup çalışmayı durdurdu" denildi.

Yeni yapılan bisiklet yolunda sorumsuzca bir çalışma ile tahribata neden olunduğu ve konuyla ilgili işlem yapılacağı belirtildi. - AYDIN