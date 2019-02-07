Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesinden Pazarcılara Müjde

Efeler Belediyesinden Pazarcılara Müjde

12 dakika önce

Efeler Belediye Meclisi, pazarcı esnafından alınan işgaliye ücretlerinde yüzde 18 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı.

Efeler Belediyesinden Pazarcılara Müjde, System.String[]
Efeler Belediye Meclisi, pazarcı esnafından alınan işgaliye ücretlerinde yüzde 18 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdı. Meclisten çıkan bu karar pazarcı esnafını sevindirdi.

Efeler Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2019 yılı gelir ücret tarifesinde değişiklik yapılması ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu görüşüldü. Pazarcı esnafından alınan yer tahsis ücretlerinde yüzde 18 oranında indirim yapılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Özakcan, "Pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Sebze ve meyvelerde son günlerde görülen artışlar nedeniyle zor günler geçiren esnafımız az da olsa rahat nefes alacak. Yüzde 18 katma değerin gelir ücret tarifesinde içinde yazılıp tekrar gösterilmesinden dolayı bir düzeltme yaptık. Dolayısıyla pazar yeri tahsis ücretlerini yüzde 18 oranında indirmiş olduk. İmkanımız ölçüsünde ihtiyaç olan bütün semtlerimizde de kapalı pazaryeri alanları oluşturmaya çalışacağız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
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