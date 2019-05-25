Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesinin iftar buluşmaları İstiklal 'de devam etti

Efeler Belediyesinin iftar buluşmaları İstiklal 'de devam etti

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, iftar yemeklerinde vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesinin iftar buluşmaları İstiklal 'de devam etti, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, iftar yemeklerinde vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeklerinde 24 Mayıs 2019 Cuma günü durak İstiklal Mahallesi'ydi. Mahallelinin yoğun katılım gösterdiği iftar yemeğinde, ramazan ayının başından beri vatandaşla iftarlarda buluşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, İstiklal'de mahalleliyle bir araya geldi.

Kurulan iftar sofralarının, halkın taleplerini dinlemek ve yerinde çözüm sunmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Atay, "Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayıdır. Bizler soframızı paylaşarak, en büyük birliği ortaya koyuyoruz. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi çalışanları adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız ve ben sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına hafta sonları dahil olmak üzere yoğun mesailer harcıyoruz. Bu mesailer hepimiz için, Efeler halkı için" dedi.

Mahalleli Pazar yeri konusunda çektikleri sıkıntıları dile getirirken, Fatih Atay, "Pazar yeri konusunda talepleriniz olduğunu muhtarımız bana iletti. Kapalı Pazar yerleri konusunda gerekli yerlerde, uygun alan bulunduğu takdirde işlevsel ve fonksiyonel olacak şekilde yapılacağını seçim zamanında dile getirmiştim. Muhtarımız ile birlikte sizleri memnun edecek yer tespitini gerçekleştirdikten sonra, kapalı Pazar yerinin çalışmalarına başlayacağız." dedi.

Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek iftar yemeklerinde cumartesi günü İstiklal ve Emirdoğan Mahalleleri'nde, pazar günü Mesudiye Mahallesi'nde kurulacak çadırlarda vatandaş hizmetten faydalanmaya devam edecek. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:39 Kaynak: İHA
Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı Binali Yıldırım: Antalya ve Ankara'yı Kazandınız Bir Şey mi Dedik? İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 25 Mayıs Cumartesi İl İl İftar Vakitleri Antalya Halinde Domates 1 Liraya Kadar Düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler Belediyesinin iftar buluşmaları İstiklal 'de devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]