Efeler'de 1 günde 3 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika

Efeler'de 1 günde 3 bin TL ceza yazıldı
19.03.2021 14:18
Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 1 günde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 3 bin 440 TL para cezası uygulandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 1 günde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 3 bin 440 TL para cezası uygulandı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Eferler'de de denetimler aralıksız devam ediyor. Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında Efeler'de 351 ekip ve bin personel ile dinamik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 640 yeme içme yerleri, bin 639 vatandaş ve 253 toplu taşıma aracı denetlendi. Efeler Kaymakamlığı tarafından açıklanan denetim souçlarına göre 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işyerlerine toplam 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN
Son Dakika Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor