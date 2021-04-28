Efeler'de 2 gün boyunca pazar kurulacak - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde tam kapanma dönemi öncesinde bugün ve yarın tüm semt pazarları açık olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında mücadele sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararının ardından çarşı ve pazarda yoğunluk oluştu. Efeler Belediyesi vatandaşların taleplerini karşılamak üzere ilçedeki semt pazarlarının iki gün boyunca açılması yönünde karar aldı. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Efeler halkı, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te son bulacak olan tam kapanma dönemi öncesi, Dalama ve Umurlu pazar yerlerimiz dahil olmak üzere tüm pazarlarımız pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 28 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Perşembe günü kurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN