Efeler'de Adnan Menderes Mahallesi yenileniyor - Son Dakika
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Efeler'de Adnan Menderes Mahallesi yenileniyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde belirlenen programlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler'de Adnan Menderes Mahallesi yenileniyor, System.String[]

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde belirlenen programlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.


Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde alt yapı işleri tamamlanan sokaklarda parke taşı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.


Başkan Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleşen çalışmalarla ilgili olarak; "Efeler ilçe sınırlarında alt yapısı tamamlanan bütün sokaklarımızın yol yenileme çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi amaçlıyoruz. Sokaklarımızı daha güzel bir görünüme kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fen işleri ekiplerimiz bugün Adnan Menderes Mahallesinde yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı değerli vatandaşlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde bilgi verdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:52 Kaynak: İHA
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