Üye Girişi
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor

16.11.2021 09:53
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi tarafından Ekim ayında budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi tarafından Ekim ayında budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sokak ve parklarda ağaç budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları özenle gerçekleştiriliyor. Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, budama mevsiminin sonlandığı Mart ayının ortalarına kadar ilçenin tüm mahallelerinde çalışmanın devam edeceği bildirilirken, vatandaşlardan gelen ağaç budama taleplerinin de hızla karşılandığı ifade edildi.

Çalışmalardaki öncelikli amacın, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımız, belediyemizin sorumluluk alanındaki, tehlike oluşturması sebebiyle acil budanması gereken ağaçları, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattımıza bildirebilir. Ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz" dedi. - AYDIN

Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor
Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor

Efeler, Ekim, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobil stokçuluğu yapan galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı 09:42 Otomobil stokçuluğu yapan galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar 09:40 Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler 09:38 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı 09:32 ABD askerleri Boğaz'dan geçtikleri sırada İstanbul'a hayran kaldı Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak 09:22 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu

Son Dakika Haberleri
09:42 Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak
09:40 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
09:33 Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı
09:21 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak
09:19 Son dakika! Altın ne kadar?
09:18 İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon
09:00 Gelecek Partili Başçı: Erdoğan bizi hedef alamaz
08:55 Bir grup genç, mendil satan engelli çocuğa saldırdı
Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak         
09:43
Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında         
09:41
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı         
09:33
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon İstanbul'da gün ağarmadan dev operasyon         
09:19
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı         
07:46
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:00:12. #1.11#
SON DAKİKA: Efeler'de ağaç budama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement