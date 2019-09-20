Son Dakika Haberleri: Efeler'de annelere teknoloji bağımlılığı anlatılıyor
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Efeler'de annelere teknoloji bağımlılığı anlatılıyor

18 dakika önce

Efeler Belediyesi, teknoloji bağımlılığını önlemek adına başlattığı anneler buluşmasının birincisi gerçekleşti.

Efeler'de annelere teknoloji bağımlılığı anlatılıyor, System.String[]

Efeler Belediyesi, teknoloji bağımlılığını önlemek adına başlattığı anneler buluşmasının birincisi gerçekleşti.


Çağımızın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığı ile mücadele eden ailelere destek sağlayan buluşmalar, ailelerin bilinçlenmesini sağlayıp çocukların bağımlılıklarından kurtulmalarını hedefliyor.


Psikiyatri Uzmanı Dr. Gökhan Aksu'nun konuşmacı olduğu projeyi Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yürütüyor. İlk olarak Girne Mahallesi'nde gerçekleşen çalışmada annelere, başta aile içinde birlikte geçirilen zamanlarda elektronik cihazlardan uzak durulmasının büyük önemi olduğu belirtildi. Ailenin birlikte faaliyet gerçekleştirmesinin büyük önemi olduğunu ifade eden Dr. Gökhan Aksu, "Sadece aile içerisinde değil, mahallede de çocuklarımız dışarıya ellerinde telefonlarıyla iniyor. Arkadaşları ile geçirdikleri zamanı telefon çalıyor" dedi.


İnteraktif gerçekleşen çalışma da anneler, çocuklarının teknoloji bağımlılıklarındaki sıkıntıları paylaştılar. Problem, öneri ve çözüm şeklinde ilerleyen buluşma toplantısında anneler kendileri ve çocukları için çok verimli olduğunu dile getirdiler.


Girne Mahallesi Coşkun'un Kahvesi'nde birincisi gerçekleşen buluşma Mimar Sinan, Fatih ve Mesudiye Mahallelerinde devam edecek. - AYDIN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Efeler, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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