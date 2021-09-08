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Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı - Son Dakika

Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı

08.09.2021 12:36
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı, System.String[]

Efeler Belediyesi tarafından 5 Eylül'de başlatılan Efeler Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü olan 7 Eylül günü 'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi' açıldı.

Efeler Belediyesi tarafından 5 Eylül'de başlatılan Efeler Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü olan 7 Eylül günü 'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi' açıldı.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde kurulan 'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları arşivine sahip Araştırmacı-Yazar Hanri Benazus'un koleksiyonundan çıkan fotoğraflar Efeler halkı ile buluştu. Etkinlikler, Ali Aslan'ın yazdığı Tuncer Candan'ın yönettiği ve Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Kurtuluşun Adı Efeler' adlı sokak tiyatrosu ile başladı. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi önünde vatandaşlarla buluşan oyun, Efelerli vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Oyunun ardından gerçekleştirilen, 'Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu tarihi bize armağan eden, bu değerleri ve yüce duygularını bizimle paylaşan değerli dostumuz, büyüğümüz Hanri Benazus'a çok teşekkür ederim. Kendisine Efeler ve tüm Aydın halkı adına da çok teşekkür ederim. Hanri Benazus'un göstermiş olduğu nazik davranıştan dolayı kendilerine ömür boyu minnettar olacağız" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü gören ve O'nunla sohbet etme şansına sahip olmuş yaşayan son insan Hanri Benazus'un Atatürk ile olan anısını paylaşan Başkan Atay, sözlerine şöyle devam etti:

"Atatürk Ortaklar'a geldiği zaman orada o zamanlar küçük bir çocuk olan Hanri Benazus'u görüyor ve yanına çağırıyor. Benazus, Atatürk'ün önündeki leblebileri görüyor ve alıyor. Daha sonra da kendisi 'Atatürk'ün leblebilerini yiyen çocuk' olarak anılıyor. Böyle güzel bir anısını paylaşmıştı bizimle. Atatürk'ü görebilmek, onunla sohbet edebilmek, konuşabilmek, onunla birlikte olma onuruna erişmek bir tarihtir. Benazus'a, o tarihi bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz."

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip Hanri Benazus de, "Ben 10 bin Atatürk fotoğrafı olan biriyim. Koleksiyonum var ve bu yaşıma geldikten sonra kendime bir hedef edindim. '81 ilde 81 müze' hedefim var. Birincisini yaptıran benim değerli dostum Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ediyorum. Bu fotoğraflar için bir ömür sarf ettim. Atatürk için helal olsun. Tek gayem bunu topluma mal etmek. Zamanında bu koleksiyon için bana milyonlarca dolar teklif edildi ama asla kabul etmedim. Çünkü bu koleksiyon hepimizin. 11 yaşıma kadar Ortaklar'da yaşadım. Bu nedenle biraz da hemşehrinizim ve 81 ilde müze açma hedefime buradan başlamak beni mutlu etti. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Müzenin açılışının ardından Benazus, Efeler halkına 'Bir Efsane Lider Atatürk' isimli konferans verdi. Aynı gün 18.00-21.00 saatleri arasında ise Sevgi Yolu'nda; pantomim, canlı heykel, yüz boyama, tahta bacak ve canlı müzik performanslarını kapsayan sokak etkinlikleri düzenlendi.

Efeler Belediyesi Kurtuluş Etkinlikleri, 8 Eylül Çarşamba günü Umurlu Mahalle Meydanı'nda saat 21.00'de 'Turkish Brass Ensemble' orkestrası tarafından verilen senfonik müzik konseri ile devam edecek. Etkinliklerin son günü olan 9 Eylül Perşembe günü ise Tepecik Düğün Salonu bahçesinde, Serkan Fırtına'nın yazıp yönettiği 'Nasreddin Hoca ve Çocuklar' isimli çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak. - AYDIN

Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı
Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Hanri Benazus, Efeler, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler'de Atatürk'ün nadir fotoğraflarının yer aldığı müze açıldı - Son Dakika


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