Efeler'de belediye ekipleri şantiyedeki çalışmaları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de belediye ekipleri şantiyedeki çalışmaları durdurdu - Son Dakika

Efeler'de belediye ekipleri şantiyedeki çalışmaları durdurdu

31 dakika önce

Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi'nde, dere yolu kenarında kurulan jeotermal şantiyesinin işleyişi, Efeler Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Çevre ve İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Efeler'de belediye ekipleri şantiyedeki çalışmaları durdurdu, System.String[]

Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi'nde, dere yolu kenarında kurulan jeotermal şantiyesinin işleyişi, Efeler Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Çevre ve İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.


Efeler Belediyesi yetkilileri, jeotermal santrali kurmak isteyen şirket yetkililerinden jeotermal kuyu açmak için gerekli belgeleri istedi. Şirket çalışanları, Efeler Belediyesi yetkililerinin istedikleri evrakları ibraz edemedikleri için Efeler Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Çevre ve İmar Müdürlükleri ortak tutanak tuttu. Efeler Belediyesi yetkilileri gerekli evrakları tamamlamaları için jeotermal şirketi yetkililerine üç gün süre verdi.


Konu ile ilgi açıklama yapan Efeler Belediyesi yetkilileri, "Şuana kadar Kuyucular Mahallesi'nde açılması planlanan jeotermal tesis hakkında tarafımıza hiçbir bilgi verilmemiş ve Şantiye yapımı için gerekli evraklar sunulmamıştır. Kuyucular Mahallemizde ve çevredeki diğer mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız gece yarısı Kuyucular Mahallesi dere yolu kenarında jeotermal şirket personellerinin çalıştığını Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'ı arayarak bildirmişlerdir. Başkanımızın talimatı ile buraya geldik. Şirket yetkililerinden Jeotermal Santralin kurulması için gerekli izinlerin belgelerini istedik. Şirket yetkilileri bizlere gerekli evrakları veremediler. Biz şirkete bu evrakları ibraz etmeleri için üç gün süre verdik. Başkanımız M. Fatih Atay'ın talimatı ile jeotermal santralinin gerekleri evraklarını şirket yetkilileri ibraz edene kadar şantiyedeki inşaatı durdurma kararı aldık" dedi. - AYDIN

Zabıta, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:13 Kaynak: İHA
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