Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ata ve Girne Mahallerinde mevsimlik ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ata ve Girne Mahallerinde mevsimlik ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.


Kasım ayının ilk günü itibari ile İstiklal Mahallesi genelinde budama çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi'ni düzenli bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.


İlçe genelinde, sokak ve kaldırımlarda bulunan ağaçların mevsimlik budamaları devam ediyor. Bahar mevsimine kadar devam edecek olan çalışmalarda en yoğun dönem olduğunu ifade eden yetkililer mahallelerdeki gerekli noktalarda budamaların yapılacağının bilgisini verdi. Program ile ilerlediklerini ifade eden ekipler, özellikle olası kazaların önüne geçmek için tehlike arz eden ağaçlara öncelik veriyor. Ata ve Girne Mahallelerinde periyodik çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sezon bitimine kadar tüm mahallelere budama hizmeti verecek.


Başkan Atay, "Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe merkezimizde, mahallelerimizde budama çalışmaları yürütüyor. Ortaya çıkacak kötü sonuçları engellemek adına kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlara öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, ekiplerimiz Efeler'in her yerinde gerçekleştirilecek bir çalışma yürütüyor" dedi. - AYDIN

Efeler, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler
Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Son Dakika Haberleri
19:18 Kütahya 3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldılar - Son Dakika
19:17 Su altında kalan Karacabey Ovası havadan görüntülendi - Son Dakika
19:16 Tekirdağ'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
19:15 Bitlis ayılara yem bırakmaya giden ekip karda mahsur kaldı-1 - Son Dakika
19:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]