Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor - Son Dakika
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Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi, Avrupa kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.

Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor, System.String[]

Efeler Belediyesi, Avrupa kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.


Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; yeni nesil çöp konteynerlerinin 3 bin 750 litre kapasiteli olduğu, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu, alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için 250 litrelik depo bulunduğu öğrenildi.


Efeler Belediyesi'nin kısa sürede kentin her noktasına yerleştireceği yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak. - AYDIN

Avrupa, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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