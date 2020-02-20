Efeler'de deprem toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

Efeler Belediyesi, ilçe dahilinde toplam 15 adet deprem toplanma alanı belirledi.



Son zamanlarda Efeler'de de hissedilen depremlerin ardından afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Efeler Belediyesi de olası bir afette vatandaşların güvenliği açısından, alanlara daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşların risklerden ve fiziksel herhangi bir tehlikeden uzakta güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları yeniden düzenlendi.



Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliği ile ilçede yer alan 15 noktaya toplanma alanı olduğu gösteren tabelalar yerleştirildi. Bazı yerlerde tabela değişimi yapılırken, diğer alanlar kişi kapasitesine uygun bir şekilde yeniden belirleme çalışmaları gerçekleştirildi.



Vatandaşlar, E-Devlet üzerindeki "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" bölümüne girerek il, ilçe ve mahalle bilgileriyle yaşadığı bölgedeki toplanma alanlarının konumlarını görebilecek. Aynı zamanda, cep telefonu ile tabelalardaki kare kod okutularak en yakın barınma merkezi öğrenilebilecek. - AYDIN