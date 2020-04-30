Efeler'de depreme karşı güvenli yapılaşmanın temelleri atıldı - Son Dakika

Efeler Belediyesi ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma ile deprem kuşağında yer alan Efeler'de yapı güvenliğine uygun kentleşme çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru'nun imzalarıyla yürürlüğe konan iş birliği anlaşması ile deprem kuşağı içerisinde yer alan Efeler sınırları içinde sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve ekonomik kaynakların korunması, amaçlanıyor.



İmza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Jeoloji Mühendisliği mesleği ve yapmış oldukları hizmet Efeler için çok önemli. Çünkü ilçemiz biliyorsunuz ki deprem bölgesinde yer alıyor. Bu nedenle Jeoloji Mühendisliği önemli bir meslek. Bu önemi bilen bizler Efeler halkına daha mutlu ve güvenli bir yaşam sunmak için bu protokolü imzalıyoruz, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Korona virüs salgınına karşı Efeler Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmaları takdirle karşıladıklarını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcilisi Hasan Kuru, Efeler Belediyesi'nin vatandaşın sağlığı için gereken her şeyi yaptığını vurgulayarak süreçte destek olmaya hazır olduklarının altını çizdi. Kuru, "Jeoloji Mühendisleri Odası, kamu yararına çalışan bir meslek odasıdır. Efeler Belediyesi ile iş birliği yaparak hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve bilimsel katkıda bulunarak vatandaşlarımıza sunulabilmesi için bu protokolü oldukça önemli ve değerli buluyoruz. Bu noktada Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a ve emeği geçen birim amirlerimize teşekkürü borç biliyoruz" diye konuştu. - AYDIN