Efeler'de "Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar" konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de 'Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar' konuşuldu - Son Dakika

Efeler'de "Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar" konuşuldu

6 saat önce

Efeler Belediyesi'nin her ay düzenlediği, Efeler'de Sağlıklı Günler etkinliğinin bu ay ki konuğu Prof. Dr. Murat Akova oldu.

Efeler'de

Efeler Belediyesi'nin her ay düzenlediği, Efeler'de Sağlıklı Günler etkinliğinin bu ay ki konuğu Prof. Dr. Murat Akova oldu. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda bu ay "Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar" konuşuldu.


Efeler Belediyesi'nin düzenlediği "Efeler 'de Sağlıklı Günler" konferansının bu ay ki konuğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova oldu.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay programın açılışında yaptığı konuşmaya Elazığ merkezli gerçekleşen deprem sebebiyle zarar gören Elazığ ve çevresinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak başladı. Atay, " Türkiye'de enfeksiyon denilince akla gelen ilk beş isimden birisi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'ya bugün bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum " dedi.


Prof. Dr. Akova konuşmacı olarak katıldığı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün düzenlediği konferansta dünya genelindeki hastalıklar ve kayıplardan, Dünya genelindeki ve Türkiye'deki ortalama yaşam süresinden bahsedildi. İnsanlık tarihindeki salgın hastalıkların nasıl çoğaldığı, kıtalar arasında nasıl yayıldığı ve bu salgın hastalıklardan korunmak için nasıl önlem alınması gerektiği konuşuldu.


Konferans, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimler Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova ile vatandaşlar arasında soru cevap şeklinde devam etti. - AYDIN

Hacettepe Üniversitesi, Efeler, Akova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:31:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler'de "Enfeksiyon hastalıkları ve aşılar" konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]