Efeler'de halk eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de halk eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de halk eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile halk eğitimleri devam ediyor.

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Efeler Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliği ile halk eğitimleri devam ediyor.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği ve ekim ayında Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) hastalığı ile başlayan eğitimler, şeker hastalığı bilgilendirme eğitimleri ile devam etti. ADÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın moderatörlüğü ile düzenlenen eğitimlerde, 6. sınıf öğrencileri Intern Doktorlar tarafından vatandaşlarla bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi.


Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe vatandaşın yoğun katılımı ile etkili ve interaktif bir eğitim gerçekleşti. Doktorlar, açlık – tokluk şekerleri, gizli şeker konularında vatandaşları bilgilendirirken erken tanının hayati önem teşkil ettiğine dikkat çekti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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