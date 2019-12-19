Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın - Son Dakika

Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi ASTİM Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde, sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselerek gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.


İŞ yerinde içerisinde bulunan bir kamyonet ile geri dönüştürülmeyi bekleyen atıkların büyük zarar gördüğü yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AYDIN

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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