Efeler'de hurdacılar sitesinde yangın - Son Dakika

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, hurdacılar sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi ASTİM Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde, sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselerek gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.



İŞ yerinde içerisinde bulunan bir kamyonet ile geri dönüştürülmeyi bekleyen atıkların büyük zarar gördüğü yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - AYDIN