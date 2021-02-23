Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı - Son Dakika

Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı

23.02.2021 17:31
Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkez ilçe dışında kalan mahalle muhtarlıklarının kırsal mahalle statüsüne kazandırılması için düğmeye bastı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, merkez ilçe dışında kalan mahalle muhtarlıklarının kırsal mahalle statüsüne kazandırılması için düğmeye bastı. Belediye meclisinde gündeme getirilecek olan düzenleme ile yöre halkının avantaj sağlaması bekleniyor.

Efeler Belediyesi, Büyükşehir Yasası ile mahalle olan köy ve beldelerin tekrar kırsal mahalle statüsüne geçmesi için harekete geçti. Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile muhtarlar ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenleme ile ilgili muhtarları bilgilendirdi. Belediye meclisinde gündeme getirilecek olan düzenlemenin avantaj sağlayacağını ifade eden Başkan Atay; "Bunu fırsat olarak görmeliyiz. Bu düzenleme ile birlikte bazı giderlerin indirimi yapılacak" dedi.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Atay, toplantıda muhtarlara seslenerek; "Her ne kadar 5216 sayılı yasayla mahalleye dönüşmüş olsanız da yerleşim yerinin merkeze olan uzaklığı, belediye hizmetlerinden tam rasyonel hizmet alamayışınız nedeniyle bu yasa çerçevesinde kırsal mahalle olarak kabul edilmenizi uygun görebiliyor. Bununla ilgili olarak da sizlerin müracaatı gerekiyor. 1 Mart'ta yapacağımız mecliste de bu maddeyi gündeme alacağız. Sizlerin kırsal mahalle özelliği taşıdığınıza dair Efeler Belediye Meclisi'nden karar çıkaracağız. Onu da Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceğiz. Onlar da 90 gün içinde meclis kararıyla onaylayacaklar. Tabii bundan merkez ilçedeki 22 mahallemiz yararlanamıyor. Diğer mahallelerimiz yararlanacak. O mahallelerin bazı giderleriyle ilgili indirim söz konusu olacak. O indirimden de doğal olarak halkımız yararlanacak. Avantajınıza olan bir şey. Kırsal mahalle özelliğinden dolayı halkın giderlerinde azalma söz konusu olacaktır. Bu bir fırsattır. Bundan yararlanmanız iyi olur" dedi.

Başkan Atay toplantının ardından muhtarlara, mahallelerinin krokisinin bulunduğu haritayı hediye etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının sonunda muhtarlar, kırsal mahalle statüsüyle ilgili hazırlanan dilekçeleri teslim etti. - AYDIN

Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı
Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı
Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı
Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a uyuşturucudan 10 yıl hapis istemi Kazadan sonra dik kalan aracı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi Demirtaş, "Berat Albayrak'a CV gönderip torpil istedi" iddialarına yanıt verdi: Trollerin saldırısı Süper Lig devlerinin gözdesi Boupendza, Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu PS5 DualSense'in sadece 417 saat çalışabildiği iddia edildi Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada Son Dakika: Yunanistan'a ait savaş uçakları Ege'de 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak         
17:22
Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi Komi Ryota'nın penaltı vuruşu akıllara Simone Zaza'yı getirdi         
16:50
Altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 410 bin liraya yükseldi         
16:33
Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı Canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın gömleğinin düğmesi patladı         
15:53
İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı İrem Derici, kendisinden 11 yaş küçük oyuncu Emre Aslan ile aşk yaşamaya başladı         
15:37
Tıp merkezinde hemşireyi dövüp, burnuna kafa attılar Tıp merkezinde hemşireyi dövüp, burnuna kafa attılar         
15:15
"Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?         
15:05
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi         
13:51
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı Balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntü infial yarattı! Ürünü paketlerken hijyen kuralları hiçe sayıldı         
13:13
Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir         
12:24
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu         
11:37
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 17:40:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler'de kırsal mahalle düzenlemesi için düğmeye basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei