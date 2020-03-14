Efeler'de koronavirüse geçit yok - Son Dakika

Efeler Belediyesi tarafından koronavirüse karşı önlem amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ortak alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. Kahvehanelerin ilaçlandığı çalışma, bizzat Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay kontrolünde gerçekleştirildi.



Efeler Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, 4 binden fazla insanın ölümüne yol açan ve ülkemizde olağanüstü tedbirler alınmasına neden olan korona virüse karşı önlem alındı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla ilçe genelindeki kahvehanelerde dezenfektasyon işlemi yapıldı. Virüsün, Türkiye'de görülmeye başladığı günden bu yana konuya hassasiyetle eğilerek önce Şehiriçi Özel Halk Otolarında hijyen çalışmaları yaptıran Başkan Atay, kahvehanelerin dezenfekte edilmesini beraberindeki heyetle yerinde inceledi. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri çalışanlarının giydikleri özel kıyafetlerle ilaçladıkları kahvehanelerde, masalar, sandalyeler ve yüzeyler dip bucak incelikle temizlendi.



Başkan Atay'ın konuya hassasiyetinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, dezenfekte çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Efeler Belediyesi, bir yandan da SMS ve sosyal medya paylaşımları ile yapılması planlanan bütün sosyal etkinliklerin, virüsle mücadele kapsamında ertelendiğini duyurdu. - AYDIN