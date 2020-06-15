Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı - Son Dakika

Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim projelerine bir yenisini daha ekliyor. Tamamlandıktan sonra dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak olan "Matematik Parkı" ile "Bilim Parkı"nın yapımlarına başlandı.


Göreve geldiği günden bu yana uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışıyla örnek projeler ortaya koyan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eğitim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Kentte yaşayan öğrenciler için hizmete sunulan ücretsiz online interaktif eğitim sistemi EFEDERS ve Efeler Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projeleriyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Başkan Atay, dünyada bir ilk olacak "Matematik Parkı" ile bu parkın yanında inşa edilecek ve içinde "Bilim Kafe" adında bir kafeteryanın yer alacağı "Bilim Parkı" ile eğitimi ve eğlenceyi bir araya getirerek yeni neslin bilimle iç içe yetişmesini amaçlıyor. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin çehresini değiştirecek 2 parkın yapımına başladı.


Kemer Mahallesi, Kocatepe Caddesi'nde 1841 Sokak'ın kesiştiği alanda yapımına başlanan parklar büyüklükleriyle de dikkat çekiyor. "Sezar Şifreleri", "Hilbert Küpü" gibi çeşitli matematik oyun gruplarının yer alacağı Matematik Parkı, 3 bin metrekare alana, içinde vatandaşların birbirleriyle sohbet edip, dinlenebilecekleri bir kafenin bulunduğu Bilim Parkı, bin 377 metrekare alana inşa ediliyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan parkların, bu konseptte yapılmış en büyük parklar olacağı açıklandı.


Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor


Parkların, kente değer katacağına inandığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Geleceğin mimarları çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yetişmelerini önemsiyoruz. Dünyanın gelecekte daha güzel bir yer olması için yolumuzun eğitim ışığıyla aydınlanmış uygar nesiller yetiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle Efeler Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle iç içe yetişmesi için yapımına başladığımız Matematik Parkı ve Bilim Parkımızla eğitime alternatif bir katkı sunmayı amaç edindik. Parkımızda yer alacak eğlenceli ve eğitici oyuncaklarla matematik soyut kimliğinden sıyrılarak somut ve kolay anlaşılabilir bir hale gelecek. Çocuklarımız problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretecek, hayatlarının içinde yer alan matematiğe dokunarak farklı çözüm yolları keşfedecekler" dedi.


Başkan Atay, dünyada ilk olma özelliği taşıyacak olan matematik ve bilim parklarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına kadar tamamlanmasını planladıklarını da sözlerine ekledi. - AYDIN

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı - Son Dakika

Son Dakika

Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti         
22:57
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak         
22:37
Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı Vakaların arttığı 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı         
22:20
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor         
22:15
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp         
22:12
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı         
22:02
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu         
22:01
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu         
21:50
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı         
21:49
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz         
21:39
Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti Pekin 100'den fazla koronavirüs vakası bildirildi, Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti         
21:29
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti         
21:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında ikinci dalganın başladığını varsayabiliriz         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1592 yeni vaka tespit edildi         
20:46
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık         
20:42
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı         
20:39
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi         
20:23
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor         
20:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde         
20:18
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor         
19:46
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu         
19:45
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak         
19:37
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti         
19:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun         
19:24
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı         
19:18
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir         
19:03
Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak Cizre esnafı, koronvirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak         
18:56
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti         
18:51
Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu Bir hafta önce emekli olan hukuk doçenti evinde ölü bulundu         
18:47
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 23:03:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler'de Matematik Parkı yapımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]