Efeler'de muhtarlar günü düzenlenen tören ile kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen tören ile kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Efelerli muhtarlar kutlamalar kapsamında önce Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu ve ardından saygı duruşundan bulunup İstiklal Marşı okudu. Kutlamalara Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Ercan Özçineli, Kadın Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Tüm muhtarların muhtarlar gününü kutlayan Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Işıklı Mahalle Muhtarı Ercan Özçineli, "Muhtarlar gönüllülük esası ile mahallesindeki kişilerin ihtiyaçlarını belirlemekten tutun mahallesinin ya da köyünün yaşam kalitesini arttırmaya kadar birçok görevi vardır. Bizler devletle vatandaş arasında birer köprü görevi görüyoruz. Muhtarlar belediye, kamu kuruluşları ile iletişimleri sağlayarak mahallelerine daha iyi hizmeti sunmak için görev yapan kişilerdir. Devlet büyüklerimizin arkasında vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, valimiz ve belediye başkanlarımızın destekleriyle güzel işlere imza atıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek idarecilere teşekkür etti. - AYDIN