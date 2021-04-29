Efeler'de mutfak yangını - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın terasında bulunan mutfakta çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1959 sokakta saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.O.'nun apartmanın çatı katındaki mutfakta yemek yaptığı sırada yangın çıktı. Mutfak tezgahı bir anda alev alırken, çatıda bulunan E.O. ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çatıda mahsur kalan E.O.'yu kurtardı. Dumandan etkilenen E.O. ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN