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Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki - Son Dakika

Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki

03.02.2022 15:19
Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki

Aydın'da pazar yeri yapımı için bir arazideki ağaçların sökülmesini protesto eden grup, basın açıklaması yaptı.

Aydın'da pazar yeri yapımı için bir arazideki ağaçların sökülmesini protesto eden grup, basın açıklaması yaptı.

Adnan Menderes Mahallesi 515 Sokak'ta yaşayan bir grup, ilçe belediyesine ait arsadaki ağaçların pazar yeri projesi için bölgeden sökülerek başka yere götürülmesini protesto etti.

Gruptakilerden Bekir Bekdemir, betona karşı olduklarını kaydederek, "Buranın yeşil alan veya park olarak mahallelinin hizmetine sunulmasını istiyoruz. Burada çok sayıda erik ağacı vardı. Belediye bir kısmını kesti bir kısmını ise sökerek götürdü. Sökülen ağaçların Kızılcaköy Mahallesinde bir alana diktiğini söylediler" dedi.

Atakan Koç ise "Aydın'da doğru dürüst yeşil bir alan yok. Bu alanın hem çocuklar hem de yaşlılar için gezinti alanı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Protesto, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki - Son Dakika


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