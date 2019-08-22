Efeler'de pazaryerlerine yeni düzenlemeler yapıldı

Efeler'de yurttaşların yoğun olarak kullandığı pazaryerlerinde yeni bazı düzenlemeler yapıldı.



Fatih Kapalı Pazaryeri'nde esnafın tezgahlarının sınırları belirlenirken, Ata Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde ise tartı noktası oluşturuldu.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, halkın güvenli alışveriş yapmasının önemine değinerek; "Pazarlarımız halkımızın vazgeçilmezidir. Bu nedenle pazaryerlerimizdeki standartları artıracağız" dedi. Kısa bir süre önce pazaryeri bulunmayan bazı mahallelerden pazarlara ücretsiz ulaşım imkanı sağladıklarını belirten Başkan Atay, kullanımdaki pazarların rahat bir alışveriş için düzenlendiğini kaydetti.



Sınırlar belirlendi



Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Başkan Atay'ın talimatıyla Fatih Kapalı Pazaryeri'nde esnafın kullandığı alanları sarı boya ile yeniden belirledi. Numara konulan tezgah alanlarıyla karışıklık yaşanmayacağı kaydedildi.



Zabıta Müdürlüğü Ata Mahallesi'ndeki pazaryerinde ise bir tartı noktası oluşturuldu. Olası suistimallerin önlenmesi amacıyla konulan tartı noktası vatandaşlar tarafından beğenildi. - AYDIN