Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı

Vatandaşlardan gelen talepler ve gereksiz kilometrenin önüne geçmek amacıyla Efeler ilçesi Özel Halk Otobüsleri 5 numaralı hattın güzergahında değişiklik yapıldı.



Özellikle Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde ikamet eden vatandaşları ilgilendiren değişiklik Aydın Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 6 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. 5 Numaralı Özel Halk Otobüsleri 3.Sanayi ve Zeybek Mahallesinden sonra Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'ne gitmeyip doğrudan TOKİ Konutlarına gidecek. Dönüş güzergahında ise değişiklik yapılmadı. - AYDIN