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Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı
6 saat önce
Vatandaşlardan gelen talepler ve gereksiz kilometrenin önüne geçmek amacıyla Efeler ilçesi Özel Halk Otobüsleri 5 numaralı hattın güzergahında değişiklik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
Vatandaşlardan gelen talepler ve gereksiz kilometrenin önüne geçmek amacıyla Efeler ilçesi Özel Halk Otobüsleri 5 numaralı hattın güzergahında değişiklik yapıldı.
Özellikle Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde ikamet eden vatandaşları ilgilendiren değişiklik Aydın Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 6 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. 5 Numaralı Özel Halk Otobüsleri 3.Sanayi ve Zeybek Mahallesinden sonra Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'ne gitmeyip doğrudan TOKİ Konutlarına gidecek. Dönüş güzergahında ise değişiklik yapılmadı. - AYDIN
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