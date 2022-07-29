Efeler'de sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelere akın etti - Son Dakika
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Efeler'de sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelere akın etti

29.07.2022 15:03
Efeler'de sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelere akın etti

Efeler'de sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelere akın etti Gençler, su savaşı yaparak serinledi Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti, gençler ise su savaşı yaparak serinledi.

Efeler'de sıcak hava bunalttı, vatandaşlar gölgelere akın etti

Gençler, su savaşı yaparak serinledi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın etti, gençler ise su savaşı yaparak serinledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşırken, sokağa çıkan vatandaşlar da serinlemek için çareyi gölgelik alanlarda buldu. Hava sıcaklığının arttığı kentte sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları ve vatandaşlar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Birçok vatandaş sıcak hava dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar da Kent Meydanı'ndaki havuzda ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Serinlemek için ağaç altına geldiğini ifade eden 87 yaşındaki Hamit Yıldırım; "İnşallah hava serinler bundan sonra. Yağmur rüzgarı gelmeye başladı gibi. Buraya serinlemek için geldim, zaten başka ne için geleceğim ki. Evimiz sıcak oluyor. Onun için buraya geldim. Burası biraz daha serin ve güzel. Koçarlı'daki Çeşme köyüme gideceğim aslında orası daha da serin. Serinlik açısından benim köyüm güzel. Çünkü orası doğduğum yer ve deniz seviyesinden bin 450 metre yüksekte. Milyonlarca dekar çam ormanı var ve serin. Hatta 2-3 gün önce balkonda otururken, balkonun demirlerine çarşaf gerdik. Üşüdüler soğuktan. Yani o kadar serin orası. Buraya gelince de yapacak bir şey yok. Meydandaki parka dut ağacının dibine geliyoruz, serinliyoruz" dedi.

"Su savaşı yaparak serinliyoruz"

Arkadaşları ile su savaşı yaparak serinlediklerini ifade eden Sudem Melisa Sevim ise "Parkta arkadaşlarımız ile buluşup, oturuyoruz. Hava çok sıcak ve evlerde bunalıyoruz. Sürekli duş almak zorunda kalıyoruz. O yüzden parka gelerek serinliyoruz. Hatta meydandaki havuza bile atlamayı düşünüyoruz. Evler baya sıcak. O yüzden parklarda hem arkadaşlarımızla buluşup sosyalleşiyoruz hem de serinliyoruz. Su savaşı yaparak da birbirimizi serinletiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Efeler, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

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