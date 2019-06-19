Efeler'de şiddetli yağmur ve rüzgar
1 saat önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgarla 75 yıllık çam ağacı, otomobilin üstüne devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:54 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgarla 75 yıllık çam ağacı, otomobilin üstüne devrildi. Bugün saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, Efeler'de yaklaşık 30 dakika sürdü. Olumsuz hava sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Osman Yozgatlı Mahallesi'nde okul bahçesinde bulunan 75 yıllık çınar ağacı, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Yağmurun dinmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.
- Aydın
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