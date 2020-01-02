Efeler'de 'sıfır işgaliye' dönemi başladı - Son Dakika

Efeler Belediyesi tarafından kent merkezinde yoğun işgal altındaki cadde ve sokakların yayalarca daha rahat kullanılması amacıyla 6 ay önce alınan karar yeni yılda uygulamaya konuldu. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bölgede incelemelerde bulundu. Atay, esnafa 6 ay önce uyarılarda bulunduklarını hatırlattı, "Bu kararımızdan geri dönüş yok. Bu sokaklar halkındır" dedi.



Yağcılar İçi ve çevresinde en yoğun yaşanan işgallerin kaldırılması ve uygulanması için bu sabah erken saatlerde Efeler Belediyesi Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Sağlık İşleri'nde görevli personel ile Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görevlendirilen polislerin de katıldığı uygulama ile sokaklarda "Sıfır İşgaliye" dönemi başlatıldı. Sokaklardaki çiçeklikler ve benzeri engeller de toplatıldı.



Esnafa bildiri dağıtılmıştı



6 ay önce esnafa bu uygulamaya gidileceğinin uyarısında bulunulduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bölge esnafını da ziyaret etti. Esnaf, uygulamanın yerinde olduğunu belirtirken, bazı dükkan sahipleri "Bu cesur adımınızdan dolayı sizi kutluyoruz" dedi.



Sıfır işgaliye konusunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay imzasıyla daha önce esnafa dağıtılan yazıda, "Özellikle kent merkezimizdeki yoğun bölgelerimizde halkımızın da şikayetlerine konu olan işgaliyelerde düzenin sağlanmasında, bizlere en fazla siz değerli esnafımızın yardım edeceğine inanıyorum. 2020 yılbaşı itibarıyla 'sıfır işgaliye' hedefimiz, vatandaşımızın alışverişlerini rahat yapması, işyerlerinizin bulunduğu alanların rahatça gezilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir önemli sorun da engelli yurttaşlarımızın bu alanları rahatça kullanamamalarıdır. Haksız işgaliyelerle büyük mağduriyetler yaşayan engellilerimiz ve aileleri bu çalışmayla çarşılarımızı daha rahat gezebileceklerdir" ifadeleri yer almıştı.



Başkan Atay; "Sokaklar halkındır"



Bölgedeki incelemeleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı şunları söyledi:



"Altı ay önce bölgedeki bütün seyyar satıcılara ve esnafımıza 1 Ocak'tan itibaren hiçbir işgaliyenin olmayacağı konusunu tebliğ ettik. 2 Ocak günü de sabah 6'da geldi arkadaşlarımız, görevli olanlar gereğini yaptılar. Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Bu sokak halkın, halk kullanacak. Esnafımız da para kazansın. Esnafımızın hakkı dükkanının içerisi. Kimsenin kimseye bir şey söyleme hakkı yok. Buradan kadınlarımız, insanlarımız, çocuklarımız özgürce gelecekler ve gidecekler. Herkesin hakkı dükkanıyla sınırlı. Dükkanın dışındaki her yer halkın ortak kullanım alanıdır. Halkın ortak kullanım alanını kimsenin gasp etmesine Efeler ilçesinde izin vermeyeceğim. Söz verdim gereğini yapıyorum." - AYDIN