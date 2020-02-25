Efeler'de sokak yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de sokak yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de sokak yenileme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde yol yenileme çalışmasına başladı.

Efeler'de sokak yenileme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde yol yenileme çalışmasına başladı.


Efeler genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Girne Mahallesi'nde yol ve kaldırım bakım-onarım işlemleri için kolları sıvadı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'dan gelen talimat üzerine ekipler, iş makineleri ile eski taşları sökmeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alana iş makinaları ile girdi. Pazartesi günü başlayan yol yapım çalışmasında ekipler öncelikle yoldaki eğimi azaltmaya başladı. Yolu uygun hale getirdikten sonra yola parke döşeyecek olan Fen İşleri Müdürlüğü, kısa süre içerisinde 2227 Sokağı Girne Mahallesi'nin kullanımına açacak.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Müdürlüklerimiz mevcut planlarına ek olarak, vatandaşlarımızın Efe Masa'ya ilettikleri talepleri de göz önünde bulundurup takvim hazırlıyorlar. Girne Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın talepleri üzerine ekiplerimiz çalışmalarını başlattı. Amacımız ilçemizi yeni çehresine kavuşturmak, bunun içinde taleplere en hızlı şekilde dönmeye çalışıyoruz. Mahallemize kazandırılacak yeni yol şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


İş birliği içinde özverili çalışmalar gerçekleştiren ekipler, çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek adına büyük bir titizlik gösterdi. Ekipler, çalışmaların sona ermesiyle birlikte mahallenin yepyeni bir görünüme kavuşacağını bildirdi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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