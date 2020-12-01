Efeler'de, son sefer saati değişti - Son Dakika

Efeler'de, son sefer saati değişti

01.12.2020 17:13
Efeler'de, son sefer saati değişti, System.String[]

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonuna yayılan kısıtlamalar sonrasında şehir içi otobüs saatlerinde de düzenlemeye gidildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta içi ve hafta sonuna yayılan kısıtlamalar sonrasında şehir içi otobüs saatlerinde de düzenlemeye gidildi.

Hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00'a kadar getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehir içi otobüs saatlerinde düzenleme yapıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan çıkacak olan kurallara göre sefer saatlerinde değişiklik olabileceğine dikkat çekerek; "Hafta içi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında bizler de sefer saatlerimizde düzenleme gerçekleştirdik. Bu akşam başlayacak olan yasak ile beraber gece 00.00'a kadar son sefer saatimizi, akşam 21.00 olarak değiştirdik. Sabahki ilk sefer saatimizde şuan için bir değişiklik yapılmadı yine sabah saat 06.00'da ilk seferimiz başlayacak. Tabi Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda sefer saatlerimizde yeni düzenlemeler olabilir" dedi. - AYDIN

Efeler'de, son sefer saati değişti

Hıfzıssıhha Kurulu, Efeler, Otobüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler'de, son sefer saati değişti - Son Dakika


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