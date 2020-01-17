Efeler'de tehlikeye geçit yok - Son Dakika

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Efeler'de tehlikeye geçit yok

6 saat önce

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında tehlike arz eden ağaçları budamaya devam ediyor.

Efeler'de tehlikeye geçit yok, System.String[]

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında tehlike arz eden ağaçları budamaya devam ediyor.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile budama çalışmalarını başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi'nde ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için budama işlemlerine devam ediyor.


İlçe genelinde sokak ve kaldırımlarda bulunan ağaçların mevsimlik budamalarına devam eden Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mart ayına kadar devam edecek olan budama çalışmalarında, öncelikle olası kazaların önüne geçmek için tehlike arz eden ağaçlara verdiklerini Meşrutiyet Mahallesi'nde periyodik çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, sezon bitimine kadar tüm mahallelerde budama hizmeti vereceğini ifade etti.


Başkan Atay, "Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde yoğun mesai harcıyor, sadece Park Bahçeler Müdürlüğümüz değil, bütün birimlerimiz Efeler İlçemizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için ortaklaşa çalışmalar yapıyor. Çalışma arkadaşlarımızın, Efeler ilçemizi 'Marka Kent' yapmak için birlik beraberlik içerisinde çalışması bizi oldukça mutlu ediyor." dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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