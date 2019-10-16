Son Dakika Haberleri: Efeler'de tenisin şampiyonları belli oldu
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Efeler'de tenisin şampiyonları belli oldu

1 saat önce

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile 7 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında Aydın Tenis Kulübü'nde düzenlenen 'Efeler Belediyesi Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın yetişkin kategorisinde şampiyonları kupalarına kavuştu.

Efeler'de tenisin şampiyonları belli oldu, System.String[]

Efeler Belediyesi ve Aydın Tenis Kulübü iş birliği ile 7 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında Aydın Tenis Kulübü'nde düzenlenen 'Efeler Belediyesi Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası'nın yetişkin kategorisinde şampiyonları kupalarına kavuştu.


Kadınlarda 11, erkeklerde 14 sporcunun yarıştığı turnuvalarda çiftler kategorisinde 30 çift müsabakalarda ter döktü. Erkekler kategorisinde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın da kıran kırana mücadele gösterdiği turnuvada dün sona gelindi ve Başkan Atay'ın katılımıyla ödül töreni gerçekleşti.


Efeler Belediyesi ile birlikte gerçekleşen turnuvanın beraber yapılabilecek birçok projeye zemin hazırladığını dile getiren Kulüp Başkanı Osman Nuri Aydın, "Güzel müsabakalar gerçekleştirdi. Sayın Başkanımız da katıldı ve güzel maçlar çıkarttı. Kendisine hem sporcu olarak hem de belediye başkanı olarak katkıları için teşekkür ederiz" dedi.


Erkekler Kategorisinde kazananlara kupalarını takdim ettikten sonra konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay şunları söyledi:


"Güzel bir etkinlik sonucunda başarılı olan bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Umarım önümüzdeki günlerde, daha güzel ve iyi bir şekilde daha da kalabalık bir ekiple tenisi tanıtarak bu etkinliklerimizi kutlayacağımızı umuyorum." - AYDIN

Efeler, Eylül, Tenis, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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