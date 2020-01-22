Efeler'de üst yapı hamlesi sürüyor - Son Dakika
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Efeler'de üst yapı hamlesi sürüyor

6 saat önce

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde belirlenen programlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler'de üst yapı hamlesi sürüyor, System.String[]

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin farklı bölgelerinde belirlenen programlar dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kardeşköy Mahallesi Kazakkahve mevkiinde bulunan sokaklarda yağmur suyu oluğu ve kara parke yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışmalar sonrasında sokak araları daha güzel bir görünüme kavuşacak.


Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, "Efeler Belediyesi'nin çalışmalarından oldukça memnunuz. Mahallemizde oturan diğer arkadaşlarımızla beraber sürekli sokak aralarının yağan yağmurlardan sonra yürünmez olduğunu, biriken suların evlerimize kadar girdiğini belediyeye bildirmiştik. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay sesimize kulak verdi ve mahallemizin uzun zamandır yaşadığı sorununu çözdü. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:48 Kaynak: İHA
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