Efeler'de virüsle mücadele devam ediyor - Son Dakika

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm taksileri ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

Efeler Belediyesi, Yeni Tip Korona virüs (Kovid-19) mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

Vatandaşların sağlığı konusunda büyük bir özveri ile çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, korona virüs salgını ülkeyi terk edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Başkan Atay, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Korona virüsle mücadelede gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Virüsün bulaşma ihtimalinin fazla olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Salgın konusunda büyük bir özveriyle çalışıldığı için Efelerli vatandaşlar ve taksici esnafı Başkan Atay'a ve Efeler Belediyesi personeline teşekkür etti. - AYDIN