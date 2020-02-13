Efeler'de Yaşam Boyu Göz Sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de Yaşam Boyu Göz Sağlığı paneli gerçekleştirildi - Son Dakika

Efeler'de Yaşam Boyu Göz Sağlığı paneli gerçekleştirildi

6 saat önce

Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Tıp Fakültesi ve Altı Nokta Körler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği panel Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Turistik Park'ın alt salonunda gerçekleşti.

Efeler'de Yaşam Boyu Göz Sağlığı paneli gerçekleştirildi, System.String[]

Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Tıp Fakültesi ve Altı Nokta Körler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği panel Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Turistik Park'ın alt salonunda gerçekleşti.


ADÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Profesörü Pınar Okyay, ADÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent Doktoru Harun Çakmak ve ADÜ Psikiyatri Polikliniği Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Özge Çevik, "Yaşam Boyu Göz Sağlığı" panelinde göz sağlığının korunması, göz sağlığında sağlıklı beslenmenin önemi, sigara içmenin göz sağlığına etkisi, görme kaybının çocuklarda erken teşhisinin önemi ve görme kaybının önlenmesi konularını ele aldı. Körlük ve görme kaybı rahatsızlıklarının yaklaşık yüzde sekseninin erken teşhis ile önlenebileceğini vurgulayan doktorlar, panele katılan dinleyicileri duyarlılığa davet etti.


Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen ise panelde yaptığı konuşmada " Öncelikle bizlere her türlü desteği sunan, hayatımızı kolaylaştırmamız için elinden geleni yapan, bizleri burada sizlerle buluşturan Efeler Belediye Başkanımız M. Fatih Atay'a çok teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik ilkelerine dayanarak, halkı bilinçlendirmek için bu tür verimli toplantıların yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü sayesinde her geçen gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Bizleri göz sağlığı konusunda bilinçlendirdiğiniz için Adnan Menderes Üniversitesi'nde görev yapan siz değerli hocalarıma da teşekkür ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nden Ege bölgesinde olmayan "Körlüğü Önleme Merkezi" talep ediyoruz" dedi.


Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Tıp Fakültesi ve Altı Nokta Körler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği panel, konuşmacılar ile çok sayıda Efelerli vatandaşlar arasında soru cevap şeklinde devam etti. - AYDIN

Adnan Menderes, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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