Son Dakika Haberleri: Efeler'de yeni sokak çalışmaları
Son Dakika Güncel Efeler'de yeni sokak çalışmaları

Efeler'de yeni sokak çalışmaları

1 saat önce

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni sokak kazandırmak için yol ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Efeler'de yeni sokak çalışmaları, System.String[]

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni sokak kazandırmak için yol ve kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Efeler İlçesi genelinde yoğun çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri haftalık çalışmalarını Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattı. Mahalleye yeni kazandırılan 1989 numaralı sokak için iş makinesi ile yol açıldı ve belediye personelinin özverili çalışması ile kaldırımlar düzenlendi.


Gerçekleştirilen çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yeni sokağa ihtiyaç duyulduğunu, belediyenin bu yöndeki çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirttiler.


Kent genelinde çalışmalarına hızla devam Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edecek. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!
Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Efeler'de yeni sokak çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]