Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler'de yenileme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde erişimin kolay sağlanması için ulaşım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi'nde kaldırım yapımı ile yol kenarındaki su gideri tamiratı işlerine hızla devam ediyor.


Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için gösterilen özenin dikkat çektiği çalışmalar, mahalle sakinlerini memnun etti. Yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğini söyleyen vatandaşlar, belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.


Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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