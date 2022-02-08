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Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

08.02.2022 10:03
Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yangının erken farkedilmesi facia ihtimalinin önüne geçerken, yangında araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yedieylül Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 FZ 845 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipleri araçtaki yangını söndürerek kontrol altına aldı. İlk incelemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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İtfaiye, Efeler, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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