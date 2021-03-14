Efeler'deki denetimlerde 28 bin TL cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere 28 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz yeni kontrollü normalleşme sürecinde korona virüs salgınının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak maske, mesafe ve hijyen hususları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında ilçemiz denetim ekiplerince 7/24 esaslı dinamik denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda 6-12 Mart tarihleri arasını kapsayacak şekilde planlanan ve uygulanan Tematik Denetimlerde İlçemiz genelinde 32 Yöneticinin başkanlık ettiği toplam 499 ekip ve 1.234 personel tarafından tüm iş/hizmet alanlarında toplam 1.264 işletme/İş Yeri, 213 Şehir İçi/Şehirler Arası Toplu Ulaşım Aracı ve Ticari Taksi, 4 Spor Tesisi ve 18 Pazar Yeri denetlenmiştir. Denetimler sonucunda 3 araç faaliyetten men edilmiş, 20 İşletme/İş Yerine uyarı cezası, 5 İşletme/İş Yerine ise idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde toplam 28 bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - AYDIN