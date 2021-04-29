Efeler'deki mezarlık içi yolları yenileniyor - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçedeki mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Atay, birim müdürlerine mezarlık içi yollarındaki yenileme çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması konusunda talimat verdi.

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü, Efeler Belediyesi tarafından ilçede başlatılan temizlik harekatı kapsamında, kentteki tüm mezarlıklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarına hız verdi. İlçe genelindeki mezarlıklarda gerekli bakım çalışmalarını gerçekleştirerek, gerek defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, gerekse vatandaşların ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde yapmaları için çalışan Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler'deki yoğun mesaisine devam ediyor.

Korona virüs salgınının ülkede görüldüğü ilk andan itibaren Efeler halkının sağlığı için çalışan Başkan Atay, artan defin hizmetlerini sorunsuz bir şekilde yürüttüğü gibi, normalleşme sürecine geçildiğinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini de rahatça yapabilmeleri için gerekli düzenlemeleri sağlıyor. Bu kapsamda Tellidede, Kemer ve Baltaköy Mezarlıklarında incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birim müdürlerine mezarlık içi yollarının kısa zamanda yenilenmesi konusunda talimat verdi.

Mezarlıkların bakımının rutin olarak yapıldığını belirten Başkan Atay, "29 Nisan Perşembe gününden itibaren ülke genelinde uygulanan tam kapanma döneminde, Mezarlık İşleri Müdürlüğümüz de görevinin başındadır. Sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren ekiplerimiz, ziyaretlerin olmadığı bu dönemde, rutin olarak verilen hizmetlerin yanında, mezarlıklarımızın tüm bakımlarını da gerçekleştirecektir." dedi. - AYDIN