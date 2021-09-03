Efeler'den karavan otel müjdesi - Son Dakika

Efeler Belediyesi, İmamköy Mahallesi'nde bulunan mesire alanını canladırmak için çalışmalara devam ederken karavan otel müjdesini verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde yer alan mesire alanında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Belediyeye ait olan alanın yeni bir cazibe merkezi olması için proje geliştiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mesire alanına modern görünümlü römork karavanlar ile otel yapılacağını müjdeledi. Hayata geçirilecek olan portatif karavan otel ile mesire alanının modern bir hale getirileceğini ifade eden Başkan Atay; "İmamköy'deki mesire alanına otel yapacağız. Bunlar yürüyebiliyor, plaka da olacak arkalarında. Oralara 8 adet bununla ilgili otel odası yapacağız. Otel odası olarak kullanılıyor bunlar ve içleri çok muhteşem. Türk yapımı bunlar. Girişi yapacağımız yer resepsiyon olacak. Projesini çizdirdik. 8 oda olacak, o sabit. 8 tane de bunu römorklar olarak bir iki tanesi biraz küçük, diğerleri büyük. O ormanın içerisine yerleştireceğiz. Mesire alanındaki köprüyü de düzeltiyoruz. Sıcak su çıkıyor. Oraya da havuz yapıyoruz. Oradaki restoranı da restore edeceğiz. Modern bir hale getireceğiz. Orayı otel olarak işleteceğiz. Aynı zamanda da yerel yemeklerimizin yenileceği bir yer olarak organize edeceğiz" dedi.

"Belediyemiz işletecek"

Meclis üyelerinin, oteli ihaleyle mi yapılacağı sorusuna yanıt veren Başkan Atay; "Burayı kendimiz yapacağız. İmamköy'de orada sorunlar var zaten biliyorsunuz. Bazı vatandaşlar oradan yukarıya giderek başkalarına ait olan yerlerde uygunsuz şeyler yapıyorlar. Bu düzenleme ile hem onu kurtarmış olacağız hem yerimizi zapturapt altına alacağız hem de bir marka oluşturmuş olacağız. Bu çok güzel bir şey. Belediye olarak biz işleteceğiz" dedi.

İYİ Parti'li Meclis Üyesi Sabri Küçük'ün "Neden bungalov ev yapmıyoruz" sorusu üzerine de açıklama yapan Başkan Atay; "Diyelim ki otel orada olmuyor. O zaman onu oradan söküp, tekerleğiyle götürme şansınız var. Paşa Yaylası'na kısacası istediğiniz her yere götürme şansınız var. Hem kalıcı tesis haline getirmek daha pahalıya mal oluyor. Arkadaşlarımız bunu ilk İstanbul'a gidip baktılar. İzmir'e gidip baktılar. Çok uzun zamandır büyük bir inceleme yaptılar. En son olarak İmaköy'ün içinden değil dışından da bir yol yaptık oraya. Herhangi bir yol sorunumuz söz konusu değil. Bunları yerleştirirken de herhangi bir sorun yaşamayacağız" dedi. - AYDIN