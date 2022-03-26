Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor

26.03.2022 16:33
Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor

Efeler ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri son günlerde yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmazken çeşitli suçlara karışan şüpheliler yakalandı, çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kuzey Batı Otoyolu Caddesi yanında meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili olarak bölgede çalışma yürüten Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi tarafından olaya karışan A.A., H.Y., E.U., B.U. ve İ.U. olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Ayrıca ekipler tarafından Orta Mahalle'de meydana gelen otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen G.B. kovalamaca sonrası otomobilden çaldığı eşyalar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Son olarak Meşrutiyet Mahallesi 2068 sokaktaki bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen G.A.'da ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yanındaki poşet içerisinde bulunan ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelere de el konuldu. - AYDIN

Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor
Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor

YORUMLAR
500
Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Efeler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement