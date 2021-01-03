Efeler diyarı sessizliğini korudu - Son Dakika

Efeler diyarı sessizliğini korudu

03.01.2021 16:45
Efeler diyarı sessizliğini korudu, System.String[]

Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu.

Aydın, ülke genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 201 yılının ilk günlerinde sessizliğini korudu. Boş kalan sokakların sessizliği fotoğraflara yansıdı.

Pandemi tedbirleri kapsamında salgının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Efeler diyarı Aydın'da sokaklar boş kaldı. 2021'in ilk günlerini sokaklar ve caddeler yalnızlık ile karşılarken, Aydın'a sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulanlar ve görevliler dışında sokaklarda kimse bulunmazken, emniyet güçleri ise denetimlerine devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması 04 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. - AYDIN

Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu
Efeler diyarı sessizliğini korudu

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Efeler diyarı sessizliğini korudu - Son Dakika


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