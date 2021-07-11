Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor - Son Dakika

Efeler diyarının son Yörüğü atından ve koyunlarından vazgeçemiyor

Hakkı Dedeyi atı, koyunları ve kavalından başka hiçbir şey mutlu etmiyor

AYDIN - Aydın'ın Karaçakal Yörüklerinden 77 yaşındaki Hakkı Çoban, ilerleyen yaşına rağmen atı, koyunları ve kavalından vazgeçemiyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün atı ile dağ taş dolaşıp koyunlarının başında kaval çalarak stres atan yaşlı çoban, ihtiyaçtan dolayı değil vazgeçemediğinden dolayı bu hayatı tercih ettiğini söyledi.

Yenipazar Karaçakal Yaylası yörüklerinden Hakkı Çoban, çocukluğundan bu yana çobanlık yaparak hayatını idame etmiş. Çobanlıktan oldukça iyi para kazanan ve çocuklarını evlendirip meslek sahibi yapan Hakkı Çoban'ın dedesi soy isim kanunu çıktığında da mesleği olan Çobanlığı soy isim olarak seçmiş. Şu anda dağlarda koyun otlatmasa da stres atmak ve gençlik yıllarına olan özlemini gidermek için evinde koyun bakan Hakkı Çoban, her gün kavalını eline alıp koyunlarına türküler çalıyor. Arabası olmasına rağmen sürekli ata binen Hakkı Çoban, eski hayatından bir türlü vazgeçemediğini söyledi.

Her gün sabah erkenden kalkıp ahıra giderek güne başlayan 77 yaşındaki Hakkı Çoban, ilk iş olarak atının eyerleyip çevre turu atıyor. İlerleyen yaşına rağmen oldukça iyi bir binici olan Hakkı Dede, daha sonra ise koyun çanlarını müzik aleti olarak kullanıp koyunlarına mani ve türküler söylüyor. Kavalını da elinden düşürmeyen Hakkı Çoban, kavalını üfleyerek çıkardığı nameli seslerle koyunlarına adeta konser veriyor.

Çocukluğundan bu yana sürekli çobanlık yaptığını ancak bu mesleğin de yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Hakkı Çoban, 10 yaşından bu yana ata bindiğini belirterek "Anamdan doğdu doğalı çobanım. 77 yaşına bastım. Sırf hayvanlarla yaşadım. Bu hayvanların sütünü yoğurdunu yedim. Hayvanlarımdan vazgeçemiyorum. Araba binmiyorum. Hala ata biniyorum. Yoğurt, peynir ve eti fazla yediğim için hala enerjim var. Her zaman dağ dağ atla gezintiye çıkarım" diye konuştu.

Omuzunda tüfeği, altında atı ile her gün dağlarda dolaşan Hakkı Çoban'ın bu yaşantısına çevresindekiler de alışmış.