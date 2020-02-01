Efeler evinde kaybetmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Efeler evinde kaybetmiyor - Son Dakika Spor

Efeler evinde kaybetmiyor

35 dakika önce

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 15.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne takımını 30-28, 27-25 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlüp etti.

Efeler evinde kaybetmiyor, System.String[]

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 15.hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevne takımını 30-28, 27-25 ve 25-23 setlerle 3-0 mağlüp etti.


Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 15.haftasında Tokat Belediye Plevne takımını ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk setinde konuk ekip setin ilk bölümlerini önde geçti (13-16). Bursa ekibi köşelerden bulduğu hücumlarla rakibini yakaladı ve farkı 20-21 ile tek sayıya düşürdü. Karşılıklı sayılarla uzatma sayılarına taşınan sette ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor daha az hata yapan taraf olurken seti de 30-28 önde geçerek skoru 1-0'a getirdi. İkinci sete iyi başlayan taraf ev sahibi Bursa ekibi oldu. Üst üste bulduğu sayılarla skoru 8-4'e getiren yeşil-beyazlılar, yaptığı savunma hatalarının ardından 20-21 ile sayı avantajını Tokat Belediye Plevne takımına kaptırdı. İkinci kez uzatma sayılarına taşınan sette Bursa ekibi rakibine skoru eşitleme şansı tanımadı ve 27-25 ile seti geçerek skoru 2-0 getirdi.


Baştan sona karşılıklı sayılarla geçen maçın final setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor zaman zaman geriye düşse de bu kez setin uzamasına izin vermedi ve seti 25-23 önde geçerek maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.


Rakip Fenerbahçe HDI Sigorta


Aldığı bu galibiyetle puanını 29'a çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü AXA Sigorta Efeler Ligi 16. Haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13: 00'da başlayacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Vatandaşların yıkmaya kıyamadığı camisiz minareyi gören şaşıp kalıyor
Eşi tarafından otomobilden atılan kadın, ölüm kalım mücadelesi veriyor Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki Gökhan Gönül'den galibiyet yorumu: Beşiktaş varsa, umut vardır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Efeler evinde kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]